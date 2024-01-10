Кадыров заявил об отправке в зону СВО нового спецборта с добровольцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке в зону проведения специальной военной операции нового спецборта с добровольцами.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Из международного аэропорта Грозный... в зону проведения специальной военной операции вылетел очередной спецборт с добровольцами», — сообщил Кадыров.

Вместе с этим он добавил, что каждый из кандидатов в спецназ «Ахмат» прошёл разноплановые курсы боевой подготовки на базе Российского университета спецназа.

В конце декабря зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на службу в Вооружённые силы России по контракту за год приняли полмиллиона человек.