Медведев: с 1 января на службу в ВС России по контракту приняли полмиллиона человек

С 1 января на службу в Вооружённые силы России по контракту приняли полмиллиона человек. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Соответствующие данные он привёл в беседе с РИА Новости.

«Хочу вам сообщить, что с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооружённые силы РФ принято полмиллиона человек», — сказал Медведев.

19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за год на службу в российскую армию поступили около 490 тыс. контрактников и добровольцев.

Шойгу добавил, что свыше 4 тыс. российских студентов специально взяли академический отпуск, чтобы отправиться выполнять боевые задачи в зону СВО.

В начале декабря Минобороны России сообщило, что увеличение численности Вооружённых сил России проводится поэтапно за счёт желающих проходить военную службу по контракту.