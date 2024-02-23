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Онлайн-кинотеатры удалили сериал «Алиса не может ждать» по требованию РКН

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Онлайн-кинотеатры удалили сериал видеосервиса Start «Алиса не может ждать» по требованию Роскомнадзора из-за выявленных нарушений.
Онлайн-кинотеатры удалили сериал «Алиса не может ждать» по требованию РКН
  • Gettyimages.ru

«В сериале содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе... Мы были вынуждены скрыть сериал для просмотра на нашей платформе», — сообщили ТАСС в пресс-службе Start.

Кроме того, отмечается, что сериал был удалён и на других сервисах, где был доступен по партнёрской подписке.

Ранее суд оштрафовал онлайн-кинотеатр more.tv из-за сериала с ЛГБТ*-тематикой.

Также Роскомнадзор проверяет сервис для изучения языков Duolingo на ЛГБТ*-пропаганду.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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