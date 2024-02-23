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Аксёнов поздравил жителей Крыма с Днём защитника Отечества

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Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил жителей региона с Днём защитника Отечества.
Аксёнов поздравил жителей Крыма с Днём защитника Отечества
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Аксёнова.

«Слава защитникам Отечества! Слава России!» — написал глава республики.

С поздравлением выступил и председатель городской думы Владивостока Андрей Брик, передаёт zr.media.

«Для города Владивостока — оплота военной мощи России на Тихом океане — этот праздник, посвящённый защитникам Отечества, стал одним из наиболее значимых. Имена военнослужащих золотыми буквами вписаны в историю нашего города», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

Также он назвал бойцов СВО подлинными героями России.

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