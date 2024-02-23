Город поздравляет защитников Отечества: как Москва встречает 23 Февраля

В Москве в День защитника Отечества проходят мероприятия, концерты, встречи с героями, тематические выставки и экскурсии.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Главными точками притяжения гостей праздника стали столичные парки, ВДНХ и Музей Победы.

Праздничную атмосферу в городе создают особые украшения. На московских улицах, проспектах и площадях, мостах и путепроводах можно увидеть более 2 тыс. флагов, а также тематические стенды и фотозоны.

Кроме того, традиционными плакатами и флагштоками с триколором украсили пространства возле столичной мэрии и здания Госдумы России.

В парке Победы установили декоративные конструкции в виде красных звёзд. Подвигам защитников Отечества посвящены тематические информационные стенды на Северном речном вокзале и Поклонной горе.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.