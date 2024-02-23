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Путин в ходе поездки в Чувашию проверил работу телемедицины в сельском ФАП

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Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Чувашию 22 февраля посетил новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Рындино Цивильского муниципального округа и оценил там работу телемедицины.
Путин в ходе поездки в Чувашию проверил работу телемедицины в сельском ФАП
  • РИА Новости

Уточняется, что ФАП, который открыли в 2023 году, обслуживает 741 жителя села. Его построили вместо ветхого пункта в рамках федерального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

В центре российский лидер ознакомился с новой практикой повышения доступности лекарств — практика, когда лекарство отпускает фельдшер. 

Кроме того, Путин изучил опыт организации телемедицинских консультаций в ФАПе на примере общения фельдшера с участковым врачом цивильской районной больницы.

22 февраля Путин прибыл в Чувашию.

Там он пообщался с собравшимися жителями одного из населённых пунктов республики.

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