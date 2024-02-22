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Путин пообщался с жителями Чувашии, которые ждали его в республике

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Президент Владимир Путин, прибывший в Чувашию, пообщался с собравшимися жителями одного из населённых пунктов республики.
Путин пообщался с жителями Чувашии, которые ждали его в республике
  • РИА Новости

Видео встречи Путина с местными жителями опубликовал журналист Павел Зарубин.

Граждане пожелали президенту здоровья и протягивали ему руки для рукопожатия. Одна из пришедших сказала, что люди ждали прибытия главы государства пять часов.

«Владимир Владимирович, здоровья вам... Спасибо вам, что вы приехали», — отметила другая гражданка.

22 февраля Владимир Путин завершил полёт на стратегическом ракетоносце Ту-160М, после чего посетил участок трассы М-12 «Восток» под Казанью за рулём КамАЗа.

После этого он прибыл в Чувашию.

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