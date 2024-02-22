Путин пообщался с жителями Чувашии, которые ждали его в республике
- РИА Новости
Видео встречи Путина с местными жителями опубликовал журналист Павел Зарубин.
Граждане пожелали президенту здоровья и протягивали ему руки для рукопожатия. Одна из пришедших сказала, что люди ждали прибытия главы государства пять часов.
«Владимир Владимирович, здоровья вам... Спасибо вам, что вы приехали», — отметила другая гражданка.
22 февраля Владимир Путин завершил полёт на стратегическом ракетоносце Ту-160М, после чего посетил участок трассы М-12 «Восток» под Казанью за рулём КамАЗа.
После этого он прибыл в Чувашию.