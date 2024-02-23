Роскомнадзор: 500 млн записей о россиянах утекли в сеть из-за крупного инцидента
Об этом, как информирует ТАСС, сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.
По его словам, на данный момент ведомство ведёт расследование.
«Всего утекло 510 млн, из них 500 млн — это одна утечка. Мы её сейчас расследуем», — сказал Вагнер.
Ранее продукт-менеджер R-Vision, киберэксперт Виктор Никуличев посоветовал создавать пароли, в которых трудно угадывается или вовсе отсутствует логика.
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