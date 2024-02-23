Роскомнадзор: 500 млн записей о россиянах утекли в сеть из-за крупного инцидента

Более 510 млн записей о россиянах утекли в сеть с начала 2024 года, при этом 500 млн из них были скомпрометированы в результате одного крупного инцидента.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

По его словам, на данный момент ведомство ведёт расследование.

«Всего утекло 510 млн, из них 500 млн — это одна утечка. Мы её сейчас расследуем», — сказал Вагнер.

Ранее продукт-менеджер R-Vision, киберэксперт Виктор Никуличев посоветовал создавать пароли, в которых трудно угадывается или вовсе отсутствует логика.

Также Минтранс предложил собирать данные об IP-адресах путешественников.