«Коммерсантъ»: Минтранс предложил собирать данные об IP-адресах путешественников

В Минтрансе России подготовили проект приказа, в соответствии с которым с 1 сентября перевозчики обязаны будут передавать в единую базу данные банковских карт, IP-адреса, телефоны, адреса электронной почты и пароли учётных записей пассажиров.

«Сейчас в ЕГИС ОТБ собираются паспортные данные, дата поездки и маршрут. Проект нового приказа... расширяет этот перечень. В него добавится информация, которую пассажир указывает при бронировании и покупке билета», — сообщает «Коммерсантъ».

Проект предлагает передавать новые данные перевозчикам на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, а также автотранспорте при междугородном и международном сообщении за исключением рейсов между Москвой и Подмосковьем, а также Санкт-Петербургом и Ленобластью.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, Минтрансе и «Защитаинфотрансе» информацию пока не комментировали.

Ранее Роскомнадзор заявил об утечке в сеть 510 млн записей о россиянах с начала текущего года.