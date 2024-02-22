«Коммерсантъ»: Минтранс предложил собирать данные об IP-адресах путешественников
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«Сейчас в ЕГИС ОТБ собираются паспортные данные, дата поездки и маршрут. Проект нового приказа... расширяет этот перечень. В него добавится информация, которую пассажир указывает при бронировании и покупке билета», — сообщает «Коммерсантъ».
Проект предлагает передавать новые данные перевозчикам на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, а также автотранспорте при междугородном и международном сообщении за исключением рейсов между Москвой и Подмосковьем, а также Санкт-Петербургом и Ленобластью.
В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, Минтрансе и «Защитаинфотрансе» информацию пока не комментировали.
Ранее Роскомнадзор заявил об утечке в сеть 510 млн записей о россиянах с начала текущего года.