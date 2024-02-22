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Киберэксперт Никуличев посоветовал создавать «бессмысленные» пароли

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Продукт-менеджер R-Vision, киберэксперт Виктор Никуличев посоветовал создавать пароли, в которых трудно угадывается или вовсе отсутствует логика.
Киберэксперт Никуличев посоветовал создавать «бессмысленные» пароли
  • Gettyimages.ru

«Создавайте комбинации, которые лишены смысла. Так вы сможете избежать хакеров, которые словарным подбором определяют пароль потенциальной жертвы. Также можно применять парольные фразы — наборы слов, которые легко запомнить пользователю, но трудно угадать хакеру», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также специалист рекомендовал регулярно менять пароли в сервисах, где размещена критическая информация.

Кроме того, можно проводить мониторинг утечек паролей при помощи специальных ресурсов.

Хороший метод защиты — двухфакторная аутентификация. Она состоит из двух отдельных методов проверки личности и добавляет дополнительный уровень безопасности, добавил Никуличев.

«Важно помнить, что безопасность сервисов в меньшей мере зависит только от сложности пароля и в большей мере зависит от совокупности действий, которые вы применяете для безопасности в сети. Для создания надёжного пароля необходимо ориентироваться на несколько факторов: сложность и длину, использование специальных символов, цифр и заглавных-строчных букв», — добавил он.

Ранее инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов рассказал о новой схеме фишинга с использованием нейросетей.

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