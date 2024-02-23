Шойгу отдал приказ организовать салюты в городах в честь Дня защитника Отечества

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ провести праздничные салюты в городах в честь Дня защитника Отечества.

Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

«... приказываю: 23 февраля 2024 года в 21:00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооружённых Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Речь идёт о Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий.

Ранее Шойгу поздравил военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днём защитника Отечества.

Также с Днём защитника Отечества россиян поздравил президент России Владимир Путин.