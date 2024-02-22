Минпросвещения: ОГЭ адаптируют под обновлённые уроки истории и обществознания

Основной государственный экзамен адаптируют под обновлённые уроки истории и обществознания в школах, обновления не усложнят сдачу экзамена для школьников.

Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

«Трудностей в сдаче ОГЭ в 9-м классе изменения за собой не повлекут», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экзамен будет адаптирован под обновлённый курс за счёт интегрирования содержания учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебный курс «История нашего края».

Ранее Министерство просвещения России предложило увеличить общее число часов истории в школах на 136 часов до 476.