В Минпросвещения предложили увеличить общее число часов истории в школах
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, это следует из проекта, опубликованного на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.
«Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476», — говорится в документе.
Таким образом ведомство предлагает увеличить с двух до трёх часов в неделю изучение истории в 5—8 классах (при 34 учебных неделях), а также выделить на урок истории по два часа в неделю в девятых классах.
Ранее в Минпросвещения рассказали о программе обучения труду в российских школах.