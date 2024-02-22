В Минпросвещения предложили увеличить общее число часов истории в школах

Министерство просвещения России предложило увеличить общее число часов истории в школах на 136 часов до 476.

Как пишет РИА Новости, это следует из проекта, опубликованного на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

«Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476», — говорится в документе.

Таким образом ведомство предлагает увеличить с двух до трёх часов в неделю изучение истории в 5—8 классах (при 34 учебных неделях), а также выделить на урок истории по два часа в неделю в девятых классах.

Ранее в Минпросвещения рассказали о программе обучения труду в российских школах.