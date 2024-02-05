В Минпросвещения рассказали о программе обучения труду в российских школах

В январе в Минпросвещения подготовили программу по школьным урокам труда.

Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на ведомство.

Уроки «труд (технология)» во всех школах России введут с 1 сентября 2024 года в соответствии Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании». В декабре 2023-го в него внесли поправки, закрепив труд как обязательный предмет.

Ему будет отводиться от одного до двух часов в неделю в школьной программе учащихся с 1-го по 9-й класс.

Подготовленные стандарты обучения состоят из нескольких модулей — структурных элементов по одной компетенции.

Так, в начальной школе детей обучат навыкам работы с бумагой, картоном, пластичными и природными материалами. Также в курс включат конструирование и моделирование, информационно-коммуникативные технологии.

В 5—9-м классах изучат несколько обязательных модулей: «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».

Также в программу могут быть включены и вариативные модули по выбору в различных регионах.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что очередной урок «Разговоры о важном» со школьниками и студентами посвятили вопросам налоговой грамотности.