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Минтранс: перевозчики не обязаны собирать дополнительные данные о пассажирах

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Российские транспортные перевозчики не будут обязаны собирать дополнительные персональные данные пассажиров, кроме тех, что указаны в билетах.
Минтранс: перевозчики не обязаны собирать дополнительные данные о пассажирах
  • РИА Новости

Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов.

«Новый приказ не обязывает перевозчиков собирать дополнительную информацию о пассажирах, помимо той, которая указывается пассажиром при покупке билета», — цитирует его ТАСС.

Ранее издание «Коммерсантъ» писало, что в Минтрансе России подготовили проект приказа, в соответствии с которым с 1 сентября перевозчики обязаны будут передавать в единую базу данные банковских карт, IP-адреса, телефоны, адреса электронной почты и пароли учётных записей пассажиров.

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