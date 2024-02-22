Минтранс: перевозчики не обязаны собирать дополнительные данные о пассажирах
- РИА Новости
Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов.
«Новый приказ не обязывает перевозчиков собирать дополнительную информацию о пассажирах, помимо той, которая указывается пассажиром при покупке билета», — цитирует его ТАСС.
Ранее издание «Коммерсантъ» писало, что в Минтрансе России подготовили проект приказа, в соответствии с которым с 1 сентября перевозчики обязаны будут передавать в единую базу данные банковских карт, IP-адреса, телефоны, адреса электронной почты и пароли учётных записей пассажиров.