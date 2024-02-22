В павильоне «Макет Москвы» подготовили программу к 23 Февраля
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Каждый день в павильоне «Макет Москвы» проходит более 40 сеансов VR-полёта. Всего же с момента открытия аттракциона после реконструкции в ноябре 2023 года полюбоваться уменьшенной в 400 раз столицей с высоты полёта на вертолёте смогли свыше 9,5 тыс. человек», — заявил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
В пятницу в павильоне можно будет увидеть пятиминутные светотехнические шоу, в том числе музыкальные, познавательные и развлекательные.
Ранее во Владивостоке рассказали о программе мероприятий в День защитника Отечества.