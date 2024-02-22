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В павильоне «Макет Москвы» подготовили программу к 23 Февраля

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Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил программу, посвящённую 23 Февраля.
В павильоне «Макет Москвы» подготовили программу к 23 Февраля

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Каждый день в павильоне «Макет Москвы» проходит более 40 сеансов VR-полёта. Всего же с момента открытия аттракциона после реконструкции в ноябре 2023 года полюбоваться уменьшенной в 400 раз столицей с высоты полёта на вертолёте смогли свыше 9,5 тыс. человек», — заявил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

В пятницу в павильоне можно будет увидеть пятиминутные светотехнические шоу, в том числе музыкальные, познавательные и развлекательные.

Ранее во Владивостоке рассказали о программе мероприятий в День защитника Отечества.

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