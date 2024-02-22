Вакансия в пункте OZON стала самой популярной в Тюменской области в 2023 году

В Тюменской области в 2023 году самым популярным предложением о работе оказалась вакансия в пункте выдачи OZON с зарплатой от 81 до 143 тыс. рублей, а работодатель был готов рассматривать кандидатов без опыта. На неё откликнулись более 2,6 тыс. претендентов.

Об этом пишет nashgorod.

Также привлекательной для жителей стала вакансия удалённого специалиста поддержки маркетплейса Wildberries с уровнем заработной платы от 31 тыс. рублей. На эту вакансию откликнулись более 2,5 тыс. тюменцев.

В тройке самых популярных предложений оказалась позиция помощника копирайтера в диджитал-агентстве с зарплатой от 6 тыс. до 13 тыс. рублей. Вакансия получила более 2,2 тыс. откликов.

Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН рассказала, как готовиться к прохождению собеседования. По её словам, важно заранее продумать ответы на вопросы, которые могут быть заданы на встрече.