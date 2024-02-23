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В преддверии 23 Февраля отмечен рост веб-атак на отрасль онлайн-торговли

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Анастасия Румянцева
Руководитель направлений WAF и Anti-DDoS ГК «Солар» Алексей Пашков рассказал в беседе с RT, что в преддверии Дня защитника Отечества наблюдается рост веб-атак на отрасль онлайн-ретейла.
В преддверии 23 Февраля отмечен рост веб-атак на отрасль онлайн-торговли
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«В преддверии Дня защитника Отечества мы наблюдаем рост веб-атак на отрасль онлайн-ретейла. Количество веб-атак 19—21 февраля в сравнении с тремя днями ранее выросло в два раза — с 130 тыс. до 260 тыс. в сутки», — отметил он.

По словам эксперта, подобный рост свойственен в период праздников или крупных распродаж.

«К примеру, аналогичную динамику мы наблюдали в «чёрную пятницу» в 2023 году. По нашим прогнозам, в ночь перед 23 Февраля количество атак и вовсе может вырасти в три раза», — заключил собеседник RT.

Ранее руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев рассказал в беседе с RT, что, по прогнозам специалистов, атаки программ-вымогателей останутся угрозой номер один в 2024 году.

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