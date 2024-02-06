Специалисты по кибербезопасности назвали главную угрозу для компаний в 2024 году

Руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев рассказал в беседе с RT, что, по прогнозам специалистов, атаки программ-вымогателей останутся угрозой номер один в 2024 году.

Также он добавил, что в 2023 году аналитики фиксировали беспрецедентный рост количества кибератак программ-вымогателей (+160%), активность кибершпионов, диверсантов и хактивистов (+116%), продолжающиеся утечки баз данных у компаний (246 выложенных баз).

Отмечается, что наиболее распространённым вектором атак на компании остаётся рассылка фишинговых писем с вредоносными программами.

«Этот способ могут использовать как прогосударственные шпионские группы, так и финансово-мотивированные киберпреступники. В 2023 году вредоносные письма рассылались под видом зашифрованного архива с итогами фейкового тендера, поддельных повесток, писем от следователей», — пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, сейчас можно подтвердить тренд использования киберпреступниками хорошо подготовленных, грамотно составленных фишинговых писем-приманок, где в качестве вредоносной нагрузки применяются вредоносные программы из широкого семейства стилеров.

«Это вредоносное программное обеспечение для кражи учётных данных с атакованного устройства. Мы наблюдаем, что активно расширяются семейства стилеров. Сегодня на теневых ресурсах размещено большое количество предложений с продажей или сдачей в аренду этих вредоносных программ», — подчеркнул собеседник RT.

Помимо этого, встречаются случаи, когда атакующие в своих рассылках применяют специальные стилеры, адаптированные под конкретные цели злоумышленников. Они могут действовать во всех популярных операционных системах ПК — Windows, Linux, MacOs, пояснил специалист.

«Также есть стилеры, заточенные на кражу данных из мобильных операционных систем. В 2024 году мы увидим увеличение количества семейств вредоносного ПО, рассчитанного под Linux, MacOs», — заключил Каргалев.

Ранее сообщалось, что учёные Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ разработали решение для проверки устойчивости ИИ-систем к кибератакам.