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В Ставропольском крае рассказали о мероприятиях к 23 Февраля

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В Ставропольском крае запланирована большая программа мероприятий к 23 Февраля.
В Ставропольском крае рассказали о мероприятиях к 23 Февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru.

В частности, в краевом центре состоятся городские соревнования по триатлону «Сильный забег».

Также пройдёт День открытых дверей в музее Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. «Память».

Основной площадкой станет территория музейно-выставочного комплекса «Россия — моя история», где запланированы экскурсии, лекции, выставки, мастер-классы.

Ранее в мэрии Владивостока анонсировали праздничные мероприятия в День защитника Отечества, 23 февраля.

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