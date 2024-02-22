В Ставропольском крае рассказали о мероприятиях к 23 Февраля
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru.
В частности, в краевом центре состоятся городские соревнования по триатлону «Сильный забег».
Также пройдёт День открытых дверей в музее Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. «Память».
Основной площадкой станет территория музейно-выставочного комплекса «Россия — моя история», где запланированы экскурсии, лекции, выставки, мастер-классы.
Ранее в мэрии Владивостока анонсировали праздничные мероприятия в День защитника Отечества, 23 февраля.