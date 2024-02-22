В Ставропольском крае рассказали о мероприятиях к 23 Февраля

В Ставропольском крае запланирована большая программа мероприятий к 23 Февраля.

Об этом сообщает newstracker.ru.

В частности, в краевом центре состоятся городские соревнования по триатлону «Сильный забег».

Также пройдёт День открытых дверей в музее Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. «Память».

Основной площадкой станет территория музейно-выставочного комплекса «Россия — моя история», где запланированы экскурсии, лекции, выставки, мастер-классы.

Ранее в мэрии Владивостока анонсировали праздничные мероприятия в День защитника Отечества, 23 февраля.