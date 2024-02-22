В Марий Эл вынесли приговор по делу о мошенничестве на 17 млн рублей

Йошкар-Олинский городской суд вынес приговор против семи участников организованной преступной группы, признанных виновными по статье о мошенничестве. Обвинительное заключение утверждено в Генеральной прокуратуре.

Об этом сообщает ИА МариМедиа со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

Из материалов дела следует, что обвиняемые с августа 2019 года по апрель 2022 года находили в интернете потенциальных покупателей и предлагали им купить различные товары. Злоумышленники направляли подложные коммерческие предложения и счета на оплату несуществующего товара.

Потерпевшими признаны 96 юридических и физических лиц из разных регионов. Общий размер ущерба превысил 17 млн рублей.

Трёх фигурантов приговорили к лишению свободы на сроки от трёх до шести лет в исправительной колонии общего режима. Две женщины осуждены на три года восемь месяцев, отбывать наказание они отправятся по достижению их детьми 14-летнего возраста. Ещё два подсудимых получили условные сроки.

Ранее генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин рассказал о новых схемах мошенничества на рынке вторичной недвижимости, набирающих в последнее время активность.