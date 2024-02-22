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Специалист Пысин предупредил о новых видах мошенничества на рынке недвижимости

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Генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин рассказал о новых схемах мошенничества на рынке вторичной недвижимости, набирающих в последнее время активность.
Специалист Пысин предупредил о новых видах мошенничества на рынке недвижимости
  • РИА Новости

«Так, в последний год очень популярной на столичном рынке стала схема, когда мошенники, представляясь по телефону сотрудниками правоохранительных органов — полиции, прокуратуры, ФСБ, убеждают людей продать свою недвижимость, чтобы помочь в поимке мошенников-покупателей», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Ещё одна новая мошенническая схема связана с махинациями с выморочной недвижимостью.

«Работает она так: мошенники находят неприватизированную квартиру, собственник которой недавно умер, вступают в сговор с представителем паспортного стола и задним числом вписывают в неё по договору социального найма некоего родственника, после чего объект приватизируют и продают», — сказал специалист.

Ранее ведущий юрист юридического департамента компании «ТСН Недвижимость» Елена Сунцова посоветовала при покупке вторичного жилья проверять семейное положение собственника.

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