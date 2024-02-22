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Памфилова заявила о деградации избирательных процессов на Западе

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Избирательные процессы на Западе деградируют, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Памфилова заявила о деградации избирательных процессов на Западе
  • РИА Новости

«Это моё мнение, глубоко продуманное, выстраданное, там идёт процесс деградации, процесс деградации вообще всех электоральных, избирательных процессов», — цитирует её ТАСС.

По словам Памфиловой, чтобы отвлечь внимание от себя и вокруг не заметили «дубину в демократическом глазу», на Западе решили «вытащить все соринки из глаз российской избирательной системы».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ряд стран Запада до сих пор не подтвердили запрос о безопасности на выборах.

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