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Волк: МВД поможет мальчику из Сирии в приобретении гражданства России

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МВД России окажет содействие мальчику из Сирии, который обратился к президенту Владимиру Путину, а также его родителям в получении российского гражданства, сообщила представитель министерства Ирина Волк.
Волк: МВД поможет мальчику из Сирии в приобретении гражданства России
  • РИА Новости

«Проводимая Российской Федерацией политика находит всё больший позитивный отклик среди граждан других стран», — написала Волк в своём Telegram-канале.

Представитель МВД отметила случай, когда к президенту Путину обратился юный футболист из Сирии — участник Игр Будущего.

«Мальчик выразил желание стать гражданином нашей страны. МВД России со своей стороны окажет всестороннее содействие ребёнку и его родителям в приобретении российского гражданства», — говорится в сообщении Волк.

В мае прошлого года бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид сообщила, что хотела бы подать заявление о получении российского гражданства.

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