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Бывшая помощница Байдена попросит Путина предоставить ей гражданство России

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Бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид хотела бы подать заявление о получении российского гражданства.
Бывшая помощница Байдена попросит Путина предоставить ей гражданство России
  • РИА Новости

Об этом она сказала на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Россия сегодня».

«Я надеюсь, что буду жить в безопасности здесь. Я очень благодарна моим друзьям здесь в Москве, в России, которые приняли меня с распростёртыми руками… Я хотела бы подать заявление о получении российского гражданства и просить президента России Владимира Путина предоставить мне это гражданство», — цитирует её РИА Новости.

Она выразил надежду на то, что депутат Мария Бутина поможет ей в этом.

Агентство напоминает, что в конце апреля, когда Байден заявил о выдвижении на новый президентский срок, гражданка США Тара Рид сделала повторное заявление о том, что она подверглась насилию со стороны Джо Байдена во время прохождения у него в аппарате студенческой практики в 1990-е годы.

Как отмечается, ранее обвинения в адрес Байдена повлекли за собой уголовное преследование Тары. В этот раз угрозы стала получать не только она, но и её семья.

В конце 2021 года писательница Сюзанна Масси, бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник американского президента Рональда Рейгана, рассказала о причинах получения российского гражданства.

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