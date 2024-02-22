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Голикова: 8,4 млн человек получают социальные услуги в России

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Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в стране социальные услуги в настоящий момент получают 8,4 млн человек.

Соответствующее заявление она сделала во время пленарной сессии «Ключевые результаты и достижения социальной политики по активному долголетию».

«Охват граждан социальными услугами ежегодно увеличивается. Если в 2018 году у нас социальными услугами было охвачено 3,4 млн наших граждан, то сейчас это уже 8,4 млн человек», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, таких показателей во многом удалось реализовать как раз за счёт программы активного долголетия.

Ранее Голикова заявила, что патриотическое воспитание к концу года охватит 72% детей в России.

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