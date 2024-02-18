Голикова: патриотическое воспитание к концу года охватит 72% детей в России

Российский вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии «Разговоры о важном: сфера образования» на площадке выставки-форума «Россия» заявила, что порядка 72% детей и молодёжи от пяти до 19 лет планируется охватить системой патриотического воспитания к концу 2024 года.

Как она напомнила, с 2021 года по поручению президента России Владимира Путина реализуется федеральный проект «Патриотическое воспитание».

«Одна из главных его задач — охватить системой воспитания к концу 2024 года не менее 72% детей и молодёжи в возрасте от пяти до 19 лет, в том числе за счёт развития нашего общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых», — цитирует её ТАСС.

По её словам, современная система образования универсальна и конкурентоспособна, она затрагивает практически 80 млн россиян.

Ранее Путин заявил о востребованности ветеранов СВО в сфере воспитания молодёжи.