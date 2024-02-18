RT в Telegram
Подпишись

Голикова: патриотическое воспитание к концу года охватит 72% детей в России

Короткая ссылка
Российский вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии «Разговоры о важном: сфера образования» на площадке выставки-форума «Россия» заявила, что порядка 72% детей и молодёжи от пяти до 19 лет планируется охватить системой патриотического воспитания к концу 2024 года.
Голикова: патриотическое воспитание к концу года охватит 72% детей в России
  • РИА Новости

Как она напомнила, с 2021 года по поручению президента России Владимира Путина реализуется федеральный проект «Патриотическое воспитание».

«Одна из главных его задач — охватить системой воспитания к концу 2024 года не менее 72% детей и молодёжи в возрасте от пяти до 19 лет, в том числе за счёт развития нашего общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых», — цитирует её ТАСС.

По её словам, современная система образования универсальна и конкурентоспособна, она затрагивает практически 80 млн россиян.

Ранее Путин заявил о востребованности ветеранов СВО в сфере воспитания молодёжи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить