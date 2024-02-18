Голикова: патриотическое воспитание к концу года охватит 72% детей в России
- РИА Новости
Как она напомнила, с 2021 года по поручению президента России Владимира Путина реализуется федеральный проект «Патриотическое воспитание».
«Одна из главных его задач — охватить системой воспитания к концу 2024 года не менее 72% детей и молодёжи в возрасте от пяти до 19 лет, в том числе за счёт развития нашего общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых», — цитирует её ТАСС.
По её словам, современная система образования универсальна и конкурентоспособна, она затрагивает практически 80 млн россиян.
Ранее Путин заявил о востребованности ветеранов СВО в сфере воспитания молодёжи.