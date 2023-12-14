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Путин заявил о востребованности ветеранов СВО в сфере воспитания молодёжи

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Президент России Владимир Путин заявил о востребованности ветеранов СВО в сфере воспитания молодёжи.

«Что касается востребованности таких людей, как вы, в процессе воспитания молодого поколения наших школьников, вообще молодых людей — она в высшей степени востребована. И это абсолютно очевидная вещь», — сказал он, отвечая на вопрос, заданный российскими бойцами из зоны СВО.

По его словам, воспитание молодых людей в духе патриотизма — чрезвычайно важно.

«Уже свыше тысячи ваших товарищей по оружию, которые отслужили, вернулись к мирной жизни, работают в школах и с детскими подростковыми коллективами», — добавил Путин.

Президент России добавил, что воспитание на личном примере — эффективнее всего.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал про новый учебник истории с разделом про СВО.

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