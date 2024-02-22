Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО за мужество и героизм

Глава Минобороны России Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» участникам СВО и погоны высших офицеров.

«Шойгу в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции», — заявили в ведомстве.

Кроме того, глава Минобороны вручил погоны высших офицеров военным ВС России.

Ранее замминистра обороны России Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим мотострелковых бригад 2-й гвардейской общевойсковой армии ЦВО, отличившимся в ходе освобождения Авдеевки в ДНР.

Также сообщалось, что подразделения России заняли новые рубежи на Авдеевском направлении.