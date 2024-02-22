Замглавы Минобороны вручил госнаграды бойцам, отличившимся при освобождении Авдеевки
Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим мотострелковых бригад 2-й гвардейской общевойсковой армии ЦВО, отличившимся в ходе освобождения Авдеевки в ДНР.
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, военным вручили медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших».
Ранее сообщалось, что подразделения России заняли новые рубежи на Авдеевском направлении.
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