Замглавы Минобороны вручил госнаграды бойцам, отличившимся при освобождении Авдеевки

Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим мотострелковых бригад 2-й гвардейской общевойсковой армии ЦВО, отличившимся в ходе освобождения Авдеевки в ДНР.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, военным вручили медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших».

Ранее сообщалось, что подразделения России заняли новые рубежи на Авдеевском направлении.