Врач Сидельников назвал ухудшение памяти возможным симптомом аритмии

Врач-кардиолог, эндоваскулярный хирург «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Александр Сидельников назвал ухудшение памяти одним из признаков аритмии сердца.

«Аритмия может проявляться разными симптомами. Первые и явные признаки патологии, которые может заметить не только врач, но и обычный человек, — это сбившийся сердечный ритм (слишком учащённый или, наоборот, замедленный), бывает также чередование этих состояний, кроме того, аритмии сопровождают чувство слабости и одышка, снижение работоспособности», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Помимо снижения качества памяти, особенно у работников умственного труда, специалист одним из самых опасных проявлений аритмии назвал обмороки. Они происходят из-за нарушения кровоснабжения головного мозга на фоне пауз сердечного ритма или очень редкого пульса.

Сидельников обратил внимание на то, что аритмии могут осложнять течение других заболеваний — ишемической болезни, врождённых или приобретённых пороков сердца, воспалительных и инфильтративных заболеваний сердца.

«Сегодня в арсенале у врачей-кардиологов и кардиохирургов есть уникальные технологии, успешно применяющиеся при лечении разных форм аритмии у многих пациентов, в том числе пожилых людей 70—80 лет. Например, имплантация кардиостимулятора. Этот современный прибор небольшого размера имплантируется в подключичную область пациента и позволяет не просто осуществлять мониторинг отклонений в работе сердца, но и восстанавливает нормальную частоту сердечного ритма», — заключил врач.

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