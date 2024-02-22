RT в Telegram
Подпишись

Руководство Всероссийского общества глухих отправили под арест по делу о растрате

Короткая ссылка
Мещанский суд Москвы отправил под арест президента Всероссийского общества глухих Станислава Иванова по уголовному делу о растрате.

Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 апреля 2024 года», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Иванов и группа лиц «совершили растрату путём отчуждения по заведомо заниженной стоимости вверенного недвижимого имущества, которое находилось в собственности» Общества глухих.

Отмечается, что таким образом организации был нанесён значительный ущерб.

Ранее Всероссийское общество глухих сообщило о задержании ряда руководителей.

Позже стало известно, что махинации с недвижимостью стали причиной дел против лидеров Общества глухих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить