Руководство Всероссийского общества глухих отправили под арест по делу о растрате

Мещанский суд Москвы отправил под арест президента Всероссийского общества глухих Станислава Иванова по уголовному делу о растрате.

Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 апреля 2024 года», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Иванов и группа лиц «совершили растрату путём отчуждения по заведомо заниженной стоимости вверенного недвижимого имущества, которое находилось в собственности» Общества глухих.

Отмечается, что таким образом организации был нанесён значительный ущерб.

Ранее Всероссийское общество глухих сообщило о задержании ряда руководителей.

Позже стало известно, что махинации с недвижимостью стали причиной дел против лидеров Общества глухих.