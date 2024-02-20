Всероссийское общество глухих сообщило о задержании ряда руководителей

Полиция задержала нескольких сотрудников Центрального аппарата Всероссийского общества глухих (ВОГ), в том числе его президента, сообщила пресс-служба организации. Задержание произошло утром 20 февраля по решению Следственного департамента МВД России.

На сайте общества говорится, что среди задержанных президент ВОГ Станислав Иванов, первый вице-президент Евгений Безруков, вице-президент Венера Гаулстон и член помощник президента ВОГ Михаил Брагин.

Кроме того, задержан и бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко.

Всероссийское общество глухих работает в штатном режиме, предупредили в пресс-службе. Официальных комментариев правоохранительных органов не приводится.