Всероссийское общество глухих сообщило о задержании ряда руководителей
- РИА Новости
На сайте общества говорится, что среди задержанных президент ВОГ Станислав Иванов, первый вице-президент Евгений Безруков, вице-президент Венера Гаулстон и член помощник президента ВОГ Михаил Брагин.
Кроме того, задержан и бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко.
Всероссийское общество глухих работает в штатном режиме, предупредили в пресс-службе. Официальных комментариев правоохранительных органов не приводится.