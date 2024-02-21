«Ъ»: махинации с недвижимостью стали причиной дел против лидеров общества глухих

Задержание почти всего руководства Всероссийского общества глухих произошло из-за подозрений в их причастности к мошенничеству с недвижимостью в шести регионах.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, избавляясь от якобы непрофильных активов, сообщники продали несколько принадлежавших ВОГ зданий по заведомо заниженной цене.

Отмечается, что на данный момент нанесённый фигурантами ущерб оценивается в 211 млн рублей.

Ранее Всероссийское общество глухих сообщило о задержании ряда руководителей.

Ранее сообщалось, что в Челябинске десять человек, действовавших в составе банды, предстанут перед судом по обвинению в махинациях при продаже автомобилей.