Десять членов ОПГ будут судить в Челябинске за махинации с продажами автомобилей

В Челябинске десять человек, действовавших в составе банды, предстанут перед судом по обвинению в махинациях при продаже автомобилей.

РИА Новости

Всего обвиняемые обманули 112 человек, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону. «Семерым предъявлено обвинение в создании ОПС (организованное преступное сообщество. — RT), оставшимся троим инкриминируется участие в криминальной организации», — рассказали в полиции. Материалы уголовного дела заняли свыше 400 томов. Обвинительное заключение, утверждённое прокурором, направили в суд для рассмотрения по существу. Ранее сообщалось, что в Смоленске суд рассмотрит дела организатора и восьми участников банды, действовавшей с 1990 года.