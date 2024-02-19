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Десять членов ОПГ будут судить в Челябинске за махинации с продажами автомобилей

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В Челябинске десять человек, действовавших в составе банды, предстанут перед судом по обвинению в махинациях при продаже автомобилей.
Десять членов ОПГ будут судить в Челябинске за махинации с продажами автомобилей
  • РИА Новости

Всего обвиняемые обманули 112 человек, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону.

«Семерым предъявлено обвинение в создании ОПС (организованное преступное сообщество. — RT), оставшимся троим инкриминируется участие в криминальной организации», — рассказали в полиции.

Материалы уголовного дела заняли свыше 400 томов. Обвинительное заключение, утверждённое прокурором, направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Смоленске суд рассмотрит дела организатора и восьми участников банды, действовавшей с 1990 года.

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