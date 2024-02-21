ГП: для репатриации застрявших в Мапуту россиян не было правовых оснований
Он объяснил, что принятая 23 февраля 2006 года на 94-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда в Женеве Конвенция о труде в морском судоходстве не распространяется на суда, занятые рыбным промыслом.
«Однако благодаря совместной работе представителей Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами удалось вернуть наших граждан на родину», — заявил Иванов.
Ранее сообщалось, что ставшие заложниками финансово-имущественного спора в Мапуту российские моряки вернулись на родину.