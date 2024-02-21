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ГП: для репатриации застрявших в Мапуту россиян не было правовых оснований

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Препятствием для репатриации моряков из России, которые в течение нескольких месяцев удерживались на рыболовном судне в порту города Мапуту (Мозамбик), являлось отсутствие правовых оснований. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

Он объяснил, что принятая 23 февраля 2006 года на 94-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда в Женеве Конвенция о труде в морском судоходстве не распространяется на суда, занятые рыбным промыслом.

«Однако благодаря совместной работе представителей Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами удалось вернуть наших граждан на родину», — заявил Иванов.

Ранее сообщалось, что ставшие заложниками финансово-имущественного спора в Мапуту российские моряки вернулись на родину.

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