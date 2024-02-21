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Застрявшие на борту судна в Мапуту моряки вернулись в Россию

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Российские моряки, которые в течение нескольких месяцев не могли покинуть рыболовное судно в порту города Мапуту (Мозамбик), вернулись на родину. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
Застрявшие на борту судна в Мапуту моряки вернулись в Россию
  • globallookpress.com
  • © Jacek Sopotnicki

В сообщении отмечается, что представители компании, которая обслуживает траулер, вынуждали владельца оплатить расходы на его содержание и отказывались оформлять морякам документы на въезд и выезд из страны.

При этом общегражданские загранпаспорта моряков находились в местной миграционной службе, из-за чего они фактически стали заложниками финансово-имущественного спора между двумя иностранными компаниями.

Возвращение россиян на родину стало возможным благодаря сотрудничеству Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами.

Ранее в МИД России рассказали о работе над репатриацией удерживаемых в порту Мапуту российских моряков.

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