Застрявшие на борту судна в Мапуту моряки вернулись в Россию

Российские моряки, которые в течение нескольких месяцев не могли покинуть рыболовное судно в порту города Мапуту (Мозамбик), вернулись на родину. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

В сообщении отмечается, что представители компании, которая обслуживает траулер, вынуждали владельца оплатить расходы на его содержание и отказывались оформлять морякам документы на въезд и выезд из страны.

При этом общегражданские загранпаспорта моряков находились в местной миграционной службе, из-за чего они фактически стали заложниками финансово-имущественного спора между двумя иностранными компаниями.

Возвращение россиян на родину стало возможным благодаря сотрудничеству Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами.

Ранее в МИД России рассказали о работе над репатриацией удерживаемых в порту Мапуту российских моряков.