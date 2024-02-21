Застрявшие на борту судна в Мапуту моряки вернулись в Россию
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В сообщении отмечается, что представители компании, которая обслуживает траулер, вынуждали владельца оплатить расходы на его содержание и отказывались оформлять морякам документы на въезд и выезд из страны.
При этом общегражданские загранпаспорта моряков находились в местной миграционной службе, из-за чего они фактически стали заложниками финансово-имущественного спора между двумя иностранными компаниями.
Возвращение россиян на родину стало возможным благодаря сотрудничеству Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами.
Ранее в МИД России рассказали о работе над репатриацией удерживаемых в порту Мапуту российских моряков.