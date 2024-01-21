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МИД России: посольство работает над репатриацией удерживаемых в Мапуту моряков

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Посольство России работает над репатриацией удерживаемых в порту Мапуту (Мозамбик) российских моряков — они оказались заложниками финансово-имущественного спора.

По данным МИД России, на корабле находятся пять человек, среди которых двое, в том числе капитан, — россияне. В ведомстве заявили, что посольство в Мозамбике сразу обратилось к местным властям за помощью в возвращении членов экипажа на родину, как только получило соответствующий запрос от капитана.

«В МИД Мозамбика были направлены соответствующие ноты, установлен контакт с представителями МВД, Национальной миграционной службы, администрации порта города Мапуту», — приводит заявление РИА Новости.

При этом вопрос о репатриации пока решить не удалось. В МИД России назвали моряков заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой.

В октябре сухогруз с зерном с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, шедшим из России.

В декабре балкер под флагом Панамы, который направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов, подорвался на мине в Чёрном море.

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