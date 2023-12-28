В Чёрном море на мине подорвался балкер под флагом Панамы

Балкер под флагом Панамы, который направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов, подорвался на мине в Чёрном море.

Об этом заявили в пресс-службе украинских Сил обороны юга.

«В Чёрном море произошёл подрыв на морской мине гражданского судна под флагом Панамы», — говорится в сообщении.

По представленным данным, судно потеряло управление, и разгорелся пожар. В результате происшествия пострадали два моряка. К балкеру направили буксиры, чтобы доставить его в порт.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что шторм в Чёрном море мог рассеять минные поля Украины.