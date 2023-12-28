В Чёрном море на мине подорвался балкер под флагом Панамы
- AP
Об этом заявили в пресс-службе украинских Сил обороны юга.
«В Чёрном море произошёл подрыв на морской мине гражданского судна под флагом Панамы», — говорится в сообщении.
По представленным данным, судно потеряло управление, и разгорелся пожар. В результате происшествия пострадали два моряка. К балкеру направили буксиры, чтобы доставить его в порт.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что шторм в Чёрном море мог рассеять минные поля Украины.