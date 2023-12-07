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СБ России: шторм в Чёрном море мог рассеять минные поля Украины

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Шторм в Чёрном море мог рассеять минные поля, которые установили украинские военные. Такими опасениями поделился заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

Говоря о ноябрьском шторме в Чёрном море, Попов подчеркнул, что буря была настолько свирепой, что высота волн могла доходить до девяти метров.

«Этот сильнейший за последние десятилетия шторм разорвал сетки бонов и, вероятнее всего, рассеял минные поля, установленные украинскими военными», — сказал он в беседе с kp.ru, добавив, что это грозит большой опасностью для судоходства.

В конце ноября сообщалось о морской реактивно-всплывающей мине, которую выбросило штормом на пляж под Севастополем.

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