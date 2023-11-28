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Морскую мину выбросило штормом на пляж под Севастополем

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Сотрудники правоохранительных органов обследовали снаряд, который обнаружил на одном из пляжей под Севастополем местный житель. Как выяснилось, это была морская мина, которую выбросило на берег штормом.
Морскую мину выбросило штормом на пляж под Севастополем
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Lyskin

Согласно тексту опубликованного в Telegram-канале регионального управления Росгвардии сообщения, обследованием мины занимались бойцы севастопольского ОМОН.

Взрывотехники установили, что перед ними — учебная морская реактивно-всплывающая мина, не представляющая опасности для окружающих.

«Боеприпас передан специалистам Черноморского флота ВМФ России», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что в Чёрном море может сформироваться международная группа по борьбе с минами ВСУ.

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