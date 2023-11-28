Морскую мину выбросило штормом на пляж под Севастополем
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Согласно тексту опубликованного в Telegram-канале регионального управления Росгвардии сообщения, обследованием мины занимались бойцы севастопольского ОМОН.
Взрывотехники установили, что перед ними — учебная морская реактивно-всплывающая мина, не представляющая опасности для окружающих.
«Боеприпас передан специалистам Черноморского флота ВМФ России», — уточняется в сообщении.
Ранее стало известно, что в Чёрном море может сформироваться международная группа по борьбе с минами ВСУ.