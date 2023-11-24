В Чёрном море может сформироваться международная группа по борьбе с минами ВСУ

Заместители министров иностранных дел и обороны Турции, Болгарии и Румынии обсудили план создания рабочей группы по борьбе с украинскими морскими минами в Чёрном море.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МИД Турции.

В ведомстве заявили, что замминистра иностранных дел Турции Бурак Акчапар встретился с заместителями министров иностранных дел и обороны Турции, Румынии и Болгарии за рабочим ужином.

«На ужине обсуждался вопрос создания Рабочей группы по противоминным мерам в Чёрном море», — отметили в министерстве.

Ранее в Чёрном море на мине подорвалось перевозившее из Одессы зерно судно.

Также украинский эколог Владислав Балинский заявил, что установленные на пляжах Одессы противоминные сетки не выполняют защитную функцию.