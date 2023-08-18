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Эколог Балинский: установленные на пляжах Одессы противоминные сетки бесполезны

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Украинский эколог Владислав Балинский заявил, что установленные на пляжах Одессы противоминные сетки не выполняют защитную функцию.

Об этом пишет Vesti.ua

По словам Балинского, на одном из одесских пляжей противоминные сетки запутались на большей его протяжённости. 

«Я против того, чтобы популизм и лоббизм бизнеса со стороны ответственных чиновников ставил под угрозу безопасность граждан», — сказал эколог.

Ранее в ООН выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о минах в Чёрном море.

В июле в Минобороны России заявили, что в Чёрном море из-за ВСУ дрейфует неизвестное количество мин.

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