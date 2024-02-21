В Сочи арестовали подозреваемого в убийстве женщины камнем

Суд в Сочи избрал меру пресечения 58-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве 46-летней женщины. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю, его взяли под стражу.

В сообщении отмечается, что преступление было совершено в ночь на 19 февраля. По версии следствия, мужчина нанёс женщине множественные удары руками по лицу, после чего вынес её на улицу и несколько раз ударил камнем по голове, причинив черепно-мозговую травму.

«В ходе допроса и проведённой проверки показаний фигурант рассказал об обстоятельствах совершённого преступления. Вину в инкриминируемом преступлении он признал», — рассказали в пресс-службе.

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