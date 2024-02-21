В Краснодаре осудили мужчину, пытавшегося задушить ребёнка шнуром от зарядки

Суд в Краснодаре вынес приговор мужчине, который попытался задушить 13-летнюю девочку проводом от зарядного устройства для смартфона. Его приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю, фигуранта признали виновным в покушении на убийство малолетней. Приговор в законную силу не вступил.

В сообщении отмечается, что инцидент произошёл 19 марта 2023 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на девочку и принялся её душить. Ребёнка спас знакомый, распыливший в лицо подсудимому содержимое перцового баллончика.

Ранее стало известно об инциденте в Ростове-на-Дону, где мужчина напал на двух несовершеннолетних девочек.