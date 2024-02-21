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В Челябинске завершили расследование дела об убийстве подростка в 2023 году

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В Челябинске завершили расследование дела об убийстве подростка в апреле 2023 года. Прокуратура направила уголовное дело в суд.

Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи местных жителей», — говорится в заявлении.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд в Краснодаре вынес приговор мужчине, который попытался задушить 13-летнюю девочку проводом от зарядного устройства для смартфона. Его приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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