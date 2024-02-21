В Волгограде женщине выплатят более 100 тысяч рублей за растерзанную собаку

Суд в Волгограде обязал владельцев собаки бойцовой породы выплатить более 100 тыс. рублей хозяйке чихуахуа, которую загрыз пёс.

Об этом сообщает пресс-служба Ворошиловского районного суда города.

По данным суда, во время прогулки на чихуахуа напала собака бойцовской породы, от полученных травм чихуахуа скончалась.

С хозяев бойцовской собаки взыскали «в счёт возмещения ущерба 83 671 рубль и компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей».

Ранее сообщалось, что депутаты Чукотки приняли закон, разрешающий эвтаназию социально опасных бездомных животных и животных, которые переносят опасные заболевания.

Также депутаты Верховного хурала Тувы приняли закон, разрешающий эвтаназию социально опасных бездомных животных.