В Волгограде женщине выплатят более 100 тысяч рублей за растерзанную собаку
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Ворошиловского районного суда города.
По данным суда, во время прогулки на чихуахуа напала собака бойцовской породы, от полученных травм чихуахуа скончалась.
С хозяев бойцовской собаки взыскали «в счёт возмещения ущерба 83 671 рубль и компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей».
Ранее сообщалось, что депутаты Чукотки приняли закон, разрешающий эвтаназию социально опасных бездомных животных и животных, которые переносят опасные заболевания.
Также депутаты Верховного хурала Тувы приняли закон, разрешающий эвтаназию социально опасных бездомных животных.