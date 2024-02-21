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Депутаты парламента Тувы приняли закон об эвтаназии опасных бездомных животных

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Депутаты Верховного хурала Тувы приняли закон, разрешающий эвтаназию социально опасных бездомных животных.
Депутаты парламента Тувы приняли закон об эвтаназии опасных бездомных животных
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует пресс-служба регионального парламента. 

«Во втором чтении и в целом принят закон Республики Тыва «Об обращении с животными без владельцев на территории Республики Тыва», — говорится в сообщении.

Уточняется, что закон предоставляет право на умерщвление животных «с установленным специалистом устойчивым агрессивным поведением».

Ранее сообщалось, что депутаты Чукотки приняли закон, разрешающий эвтаназию социально опасных бездомных животных и животных, которые переносят опасные заболевания.

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