Депутаты парламента Тувы приняли закон об эвтаназии опасных бездомных животных
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Об этом информирует пресс-служба регионального парламента.
«Во втором чтении и в целом принят закон Республики Тыва «Об обращении с животными без владельцев на территории Республики Тыва», — говорится в сообщении.
Уточняется, что закон предоставляет право на умерщвление животных «с установленным специалистом устойчивым агрессивным поведением».
Ранее сообщалось, что депутаты Чукотки приняли закон, разрешающий эвтаназию социально опасных бездомных животных и животных, которые переносят опасные заболевания.