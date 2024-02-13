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На Чукотке разрешили эвтаназию для опасных и заразных бездомных собак

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Депутаты Чукотки приняли закон, разрешающий эвтаназию социально опасных бездомных животных и животных, которые переносят опасные заболевания.
На Чукотке разрешили эвтаназию для опасных и заразных бездомных собак
  • РИА Новости

«Для обеспечения безопасности граждан и предотвращения трагических последствий социально опасные животные, а также переносчики опасных для человека или других животных болезней животные подлежат гуманной эвтаназии», — говорится в сообщении регионального парламента.

Функции по выявлению соответствующих признаков возложили на ветеринаров.

Умерщвлять животных будут в пунктах временного содержания или приютах «гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть».

Ранее парламент Астраханской области утвердил закон, позволяющий усыплять агрессивных бродячих собак.

В октябре управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области заявило RT, что федеральные власти не проявили заинтересованности или поддержки идеи введения безболезненной эвтаназии бездомных собак после полугодичного пребывания в приюте.

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