Врачи Подмосковья провели более 2,2 млн телемедицинских консультаций в 2023 году

В Московской области жители смогли получить более 2,2 млн телемедицинских консультаций по итогам 2023 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова первого заместителя председателя правительства области Светланы Стригунковой.

Она также отметила, что в прошлом году жители чаще всего обращались к телемедицине, чтобы узнать результаты диспансеризации или продлить рецепт на лекарства.

Ранее министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов заявил, что в регионе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» врачи провели 2095 консультаций с применением телемедицинских технологий.