Врачи Подмосковья провели более 2,2 млн телемедицинских консультаций в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова первого заместителя председателя правительства области Светланы Стригунковой.
Она также отметила, что в прошлом году жители чаще всего обращались к телемедицине, чтобы узнать результаты диспансеризации или продлить рецепт на лекарства.
Ранее министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов заявил, что в регионе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» врачи провели 2095 консультаций с применением телемедицинских технологий.