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Врачи Подмосковья провели более 2,2 млн телемедицинских консультаций в 2023 году

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В Московской области жители смогли получить более 2,2 млн телемедицинских консультаций по итогам 2023 года.
Врачи Подмосковья провели более 2,2 млн телемедицинских консультаций в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова первого заместителя председателя правительства области Светланы Стригунковой.

Она также отметила, что в прошлом году жители чаще всего обращались к телемедицине, чтобы узнать результаты диспансеризации или продлить рецепт на лекарства.

Ранее министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов заявил, что в регионе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» врачи провели 2095 консультаций с применением телемедицинских технологий.

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